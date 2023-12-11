Harmancı’dan Ekmekçi’ye tebrik mesajı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haber Kıbrıs Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye kutlama mesajı gönderdi.

Haber Kıbrıs Medya Grubu’nda yeni yönetimini oluşmasıyla birlikte gurubun Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Hüseyin Ekmekçi Genel Müdürlük görevini de üstlenmişti.

Haber Kıbrıs’ın her zaman kamuoyunun bilgilendirmesi alanında son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Harmancı “Ülkemizin öncü haber portalı ve dijital medya kuruluşlarından Haber Kıbrıs’ta yıllarca yürüttüğünüz Genel Yayın Yönetmenliğine ilaveten Genel Müdürlük görevini üstelenen sizleri kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Mehmet Harmancı’nın mesajı şöyle:

Haber Kıbrıs, her zaman kamuoyunun bilgilendirmesinde son derece önemli bir sorumluluk üstelenerek, yapıcı ve yurttaşların haklarını koruyan bir çizgide yayın hayatını sürdürmüştür. Ülkemiz medyasına sağladığı katkılarla ve özel ve değerli bir yere sahip olan kurumunuzun, sizlerin Genel Müdürlüğü’nde bu katkılarını arttırarak devam ettireceğine dair inancım tamdır.

Ürettikçe gelişen Haber Kıbrıs’ın, bu anlayışa sımsıkı bağlı şekilde, şahsınızın yayınlarda altını çizdiğiniz gibi bu ülkeyi canı gönülden severek devam edeceği çalışmalarınızda başarılarının devamını dilerim.