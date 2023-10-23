Harmancı'dan eleştirilere cevap

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği haber sonrası Harmancı sessizliğini bozdu

LTB’nin maratonuna ÜLKER’in anasponsor olmasıyla ilgili eleştirilere isim vermeden yanıt veren LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, "Bazen bin kere düşünüp bir kere yazmak gerek!" dedi.

Açıklama şöyle:

Bazen bin kere düşünüp bir kere yazmak gerekir, hele dünkü gibi amacı hepimiz için malum, hassasiyeti korumak için kılı kırk yardığımız bir konu ise milyon kere düşünüp yazmamak bile gerekebilir.

Bu konu özelinde arkadaşlarıma, ailelere ve en çok da çocuklarımıza olan saygımdan dolayı kimseyle polemiğe girmeyeceğim.