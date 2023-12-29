Harmancı'dan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye çağrı: Atatürk Stadyumu sizleri bekliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesi üzerine bir çağrı yaptı.

Başkan Harmancı, "Lefkoşa Atatürk Stadyumu sizleri bekliyor, her iki takımın da Lefkoşa’da bu maçı oynamasını istiyoruz. Yurtta sulh cihanda sulh…" dedi.

Lefkoşa Atatürk stadyumu sizleri bekliyor, her iki takımın da Lefkoşa’da bu maçı oynamasını istiyoruz.

Yurtta sulh cihanda sulh…#SuperKupa pic.twitter.com/rPWmxUGHNL — Mehmet Harmanci (@mharmanci) December 29, 2023