Harmancı'dan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye çağrı: Atatürk Stadyumu sizleri bekliyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Lefkoşa Atatürk Stadyumu'na davet etti.

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29/12/2023

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Harmancı'dan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye çağrı: Atatürk Stadyumu sizleri bekliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesi üzerine bir çağrı yaptı. 

Başkan Harmancı, "Lefkoşa Atatürk Stadyumu sizleri bekliyor, her iki takımın da Lefkoşa’da bu maçı oynamasını istiyoruz. Yurtta sulh cihanda sulh…" dedi. 

Lefkoşa Atatürk stadyumu sizleri bekliyor, her iki takımın da Lefkoşa’da bu maçı oynamasını istiyoruz.
Yurtta sulh cihanda sulh…#SuperKupa pic.twitter.com/rPWmxUGHNL

— Mehmet Harmanci (@mharmanci) December 29, 2023
29/12/2023 21:14
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TAGS: Harmancı, Galatasaray, Fenerbahçe
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