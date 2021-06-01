Harmancı’dan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e çağrı…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında başlattığı Challenge’a katıldı Turkcell’e “birlikte park yapalım” çağrısında bulundu.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin Challenge davetini kabul eden Mehmet Harmancı bugün oğlu ile birlikte LTB El Ele Kreşi çocukları ile “yağ satarım bal satarım” oyununu oynadı.

Çocuklarla oyun videosunu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Harmancı, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’a meydan okudu “Bir çağrım da Kuzey Kıbrıs Turkcell'e; bu güzel günde çocuklarımıza bir müjde verelim ve birlikte şehrimize bir park daha kazandıralım” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü. Dileğim ayrımsız tüm çocukların özgürce oyunlar oynayabildiği, savaş, kan ve vahşetten uzak barış ve güven içerisinde bir dünyada büyümeleri.

Dün sevgili Hüseyin Ekmekçi Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile harika bir video ve harika çocuklar eşliğinde muhteşem bir sokak oyunu oynayarak bana da bir sokak oyunu oynama çağrısında bulunmuştu.

Ben de bugün LTB El Ele Kreşi çocukları ve Musti'm ile birlikte eski oyunlarımızdan yağ satarım, bal satarım oyununu oynadım. Genç belediye başkanı arkadaşlarımızdan sevgili Emrah Yeşilırmak'a bir çağrıda bulunuyorum; eminim Karpaz bölgesinde eski sokak oyunlarından biri ile o da bu çağrıya cevap verecektir.

Bir çağrım da Kuzey Kıbrıs Turkcell'e; bu güzel günde çocuklarımıza bir müjde verelim ve birlikte şehrimize bir park daha kazandıralım.

Tüm çocuklar gülene kadar....

İşte o video:

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01/06/2021 19:33