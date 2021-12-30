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Harmancı’dan önemli açıklama

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30/12/2021

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Harmancı’dan önemli açıklama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, gece daha şiddetli bir yağışın beklendiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı LTB ekiplerinin görevinin başında olduğunu vatandaşların önemli durumlarda 185 numaralı telefondan belediyeye ulaşabileceklerini kaydetti.

Mehmet Harmacı’nın açıklaması şöyle:

Meteoroloji dairesinden aldığımız bilgi yağışlı hava kütlesinin gece daha etkili bir şekilde geleceği yönünde.

An itibarı ile hastane civarında dere taşması sonucu yol kapalı durumdadır. Ekiplerimiz tüm gün olduğu gibi gece boyunca da görevlerinin başındadır.

Ekipler gelen çağrıları tek tek kontrol etmektedirler. Dereler tam kapasite akmaktadır.

Yurttaşlarımız önemli gördükleri sorunları 185 numaralı telefondan belediyemize aktarabilirler.

30/12/2021 19:59
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TAGS: Harmancı’dan önemli açıklama
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