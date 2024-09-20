Harmancı'dan özel kreşlere teşekkür ziyareti

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20/09/2024

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Harmancı'dan özel kreşlere teşekkür ziyareti

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda LTB Elele Kreşi’ne kontenjan tanıyan özel kreşlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Grand Harmony Education Center, SOS Kreş ve Anaokulu, Küçük Mucitler Eğitim Merkezi, Montessori Okulu, Sihirli Dünyam Eğitim Merkezi ve Pamuk Şekerim Kreş & Perfect Kids Preschool'u ziyaret eden Harmancı, çocuklarla sohbet edip, yetkililer ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyaretlerin sonunda işbirliği için teşekkür belgelerini de veren Harmancı, dayanışmanın güzel örneklerini yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.

LTB El Ele Kreşi'nde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik eğitimlerine devam eden LTB, daha fazla çocuğun eğitim hakkından eksiksiz yararlanması için özel kreşlerle de iş birliğinde bulunuyor..

20/09/2024 12:29
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TAGS: mehmet harmancı, lefkoşa türk belediyesi
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