Harmancı’dan vatandaşlara uyarı…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yağmurlar nedeniyle Lefkoşa’da yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı. BRT’de yayınlanan bir programa telefon ile katılan Harmancı şuanda her şeyin kontrol altında olduğuna vurgu yaparak vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Şuan kritik bir nokta yok. Doktoroğlu’nun yolu birazdan açılacak. Kanlıdere’de su eviye düştü. Güney’den gelen dere güçlü bir şekilde geliyor. Güney’den gelen dere Hamitköy ve Dikmen’e ulaştı. Gönyeli’de hafif taşmalar var. Böyle devam ederse sıkıntı yok. Ama artarsa risk yüksek. İnsanları uyarmaya çalışıyoruz. Şuan için her şey kontrol altında. Tedbirli olamaya devam ediyoruz.

08/01/2020 18:53