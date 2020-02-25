Harmancı'dan, yeni açık pazar hakkında açıklama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından yapımı süren yeni açık pazar hakkında bilgi verdi.

LTB Başkanı Harmancı'nın açıklaması şöyle:

Kamuoyunun uzun süredir beklentisi olan yeni açık pazarın yaratılması konusunda altyapısını TC Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisinin sağladığı finansmanı ile tamamlamıştık. Şu anda üst yapının tamamlanabilmesi için kredi kullanarak yeni kış döneminde alt ve üst yapısı ile başkente yakışır bir pazar yerine döndürülmesi noktasında faiz oranları beklediğimiz seviyelere gelmiş durumdadır.

Belediye Meclisinin onayı ile kullanmak istediğimiz kredi miktarı 10 milyon Türk Lirası olup 6 ay sadece faiz ödemeli olarak 48 aylık bir dönemdir. Projenin de yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması ve kredi taksitlerini kendinin yaratacağı ek gelirlerle karşılaması yapılan fizibilite çalışmasında ortaya çıkmıştır. Elbette borç yönetim komitesinin ve belediye meclisimizin kararı ile birlikte hareket edeceğiz.

25/02/2020 19:01