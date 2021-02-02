HarmonyOS alacak olan Huawei modelleri

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Huawei, ABD ambargosu nedeniyle zor günler geçiriyor. Son bir yıldır satışa sunduğu modellerinde Google servislerine yer veremeyen Huawei önce kendi dijital mağazasını kurdu. Şimdi ise sırada kendi mobil işletim sistemi var.



Çinli üretici önümüzdeki ay yayınlayacağı bir güncelleme ile HarmonyOS’i bazı cihazlarda kullanıma sunacak. Elbette bu işletim sistemini değiştirmek kullanıcıların inisiyatifinde olacak.

Peki HarmonyOS’in kullanılabilir olacağı cihazlar hangileri? Huawei bu cihazların tam listesini açıkladı.

– Huawei Mate 40

– Huawei Mate 40 Pro

– Huawei Mate 40 Pro+

– Huawei Mate 40 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei P40

– Huawei P40 Pro

– Huawei P40 Pro+

– Huawei Mate 30 4G

– Huawei Mate 30 Pro 4G

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Nova 8

– Huawei Nova 8 Pro

– Huawei Nova 7 Pro 5G

– Huawei Nova 7 5G

– Huawei Nova 7 SE

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20 X 4G

– Huawei Mate 20 X 5G

– Huawei Mate 20 RS

– Huawei Nova 6 5G

– Huawei Nova 6 SE





Bu modellerin haricinde bazı Honor cihazlarının da HarmonyOS’e yükseltileceğini hatırlatalım.

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02/02/2021 15:11