Harnup Festivali başladı

Tatlısu Belediyesi tarafından harnup ve ürünlerini tanıtarak, tüketilmesinin yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla Final Organizasyonun katkıları ile düzenlendiği 17. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı.

Yoğun bir katılım ile başlayan festival 3 gün boyunca devam edecek.

2. ve 3. Gün festival programı şöyle:

Festivalin ikinci gününde de birçok sportif, kültürel ve çocuklara yönelik etkinliklerin düzenleneceğini, Kıbrıslı Akustik-İ ve Gece Yolcularının konser verecek.

Festivalin son günde ise çeşitli sahne şovlarının yanı sıra Balık Ayhan, Cüneyt Şentürk ve Kadir Carlos ekipleri ile sahne alırken Ufuk Beydemir Final konseri ile festival sona erecek.