Harnupta fiyat belirlenemedi; üretici eylem yolunda

Bahadır AYNA

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip “Kara altın” olarak da adlandırılan harnupta taban fiyat henüz belirlenmedi. Harnup Üreticileri Birliği Başkanı “Bıçak kemiğe dayandı” açıklamasında bulunurken Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle “Biraz daha sabır” dedi.

Ülkemizde yıllardır harnup fiyatları Ağustos aynın son haftalarında belli olurken bu yıl Eylül ayının ortalarına gelinmesi rağmen belirlenmedi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bolatcan, eylem hazırlığı içerisinde olduklarının sinyalini verirken “Yüzlerce çocuğumuz okula başlıyor, aileler çaresiz durumda. Hükümetin üstüne düşen irade göstermektir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, bugün BRT’de yayınlanan Manşet + programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’de ve dünyada fiyatların belirlenemediği için bu problemlerin yaşandığını önümüzdeki hafta fiyatın belirlenebileceğini söyledi.

Kelle: Biraz daha sabır…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, harnup üreticilerine karşı her zaman şeffaf olduğunun altını çizerek üreticinin eylem yapmakta özgür olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl hasat sonrası harnupta ciddi bir kriz yaşandığına dikkat çeken Kelle “Geçen yıl çekirdek fiyatları 20 dolar bandından 2 dolar bandına düştü. Tabi ki bu durum harnup piyasasını da alt üst etti. Bununla ilgili yeniden dengeler kuruluyor” dedi.

Harnup fiyatlarını Tarım Bakanlığı’nın açıklamadığının altını çizen Kelle şöyle konuştu “Bize bağlı bir kurum harnup fiyatlarını açıklıyor. Biz sorumluktan kaçan biri değiliz. Biz pazarı bulmaya çalışıyoruz. Yurt dışından ülkemize gelip harnubu almak isteyen vatandaşlarımız oluyordu bu yıl bu biraz gecikti çünkü İtalya’da ve Türkiye’de daha fiyatlar oluşmadı. Bizdeki harnup Türkiye üzerinden başka ülkelere gideceği için oluşmamış bir fiyat üzerinden buradan bir alım yapmaları noktasında sıkıntılar var. Biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Biz alıcılar davet ediyoruz birkaç tanesi ile alım noktasına geldik.

Dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde fiyat geç açıklanabilecek noktaya gelmiş olabilir ama ürününün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için inanın çabalıyoruz.

Önümüzdeki hafta bu durum netleşecek. Biraz daha sabır. Ürünlerin en iyi fiyattan değerlendirilebilmesi için çalışıyoruz.”

Bolatcan: Hükümet aileleri mağdur ediyor…

Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, harnup fiyatlarının belirlenememesinden ötürü üreticinin mağdur edildiğini kaydederken “Yüzlerce çocuğumuz okula başlıyor aileler çaresiz durumda. Hükümet aileleri mağdur ediyor. Bu insanlar harnuptan aldıkları para ile çocuklarına kırtasiye malzemesi alacaktı, üniversiteye giden çocuklarının okul taksitini ödeyecekti” ifadelerini kullandı.

“Fiyatın minimum 35 TL bandında olması gerek”

Başkan Bolatcan, harnup fiyatlarında üreticinin beklentisinin minimum 35 TL olduğuna dikkat çekerek “Dünyada fiyatı olan bir üründen bahsediyoruz. Dünya piyasasında kilosu 3 Euro bandında satılıyor. Üreticiden minimum 1 litre mazotun ücreti karşılığında almaları gerek” dedi.

“Pazar bulduktan sonra Tarım Bakanlığı’na ihtiyacımız yok”

Harnup Üreticileri Birliği olarak ülke rekoltesi olan 3 bin ton bandındaki harnubu ihraç etmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Bolatcan “Dünya pazarına satmak için girişimler yaptık. Ancak bu zaman istiyor. Bizim görüşmelerimiz aylar sürüyor ama hükümet desteğiyle günler içerisinde çözülebilir. Devlet mekanizmasından bir hükümet organizasyonundan bahsediyorsak bunlar bu günler için var. Eğer biz pazar bulursak Tarım Bakanlığı’na ihtiyacımız yok. Hükümet etmek bu değildir, ciddiyet ister. Üretimi desteklemeleri gerekiyor” dedi.

Eylem kapıda…

Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile gün içerisinde görüşme gerçekleştireceklerini eğer bir sonuç alınmaması durumunda üreticinin eylem yoluna başvuracağını ekledi.