Harry Kane, Andy Cole'u yakaladı

Tottenhamlı Harry Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı.

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29/08/2022

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Harry Kane, Andy Cole'u yakaladı

İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

Misafir ekip Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti.

29 yaşındaki Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.

Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.

29/08/2022 09:13
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TAGS: spor, futbol, maç
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