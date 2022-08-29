Harry Kane, Andy Cole'u yakaladı
Tottenhamlı Harry Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı.
29/08/2022
İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.
Misafir ekip Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti.
29 yaşındaki Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.
Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.