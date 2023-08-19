Harry Kane golle merhaba dedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti.

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19/08/2023

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Harry Kane golle merhaba dedi

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 61. sezonun açılış maçında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, maça hızlı başlayarak 4. dakikada Leroy Sane'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 74. dakikada Harry Kane, 90. dakikada Leroy Sane ve 90+4. dakikada Mathys Tel ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih'in transfer ettiği İngiliz forvet Harry Kane, böylelikle Bundesliga'da ilk golünü attı.

Kane 84 dakika oyunda kalırken, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 68 dakika forma giydi.

19/08/2023 12:16
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TAGS: Almanya Birinci Futbol Ligi, kane,
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