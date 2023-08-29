Harry Kane müthiş başladı
Harry Kane, Almanya kariyerine iyi başladı. İngiliz yıldız, Bayern Münih formasıyla çıktığı 2 lig maçında 3 kez fileleri sarstı, 1 gol pası verdi.
29/08/2023
2 yıllık Tottenham kariyerinin ardından Bayern Münih'e transfer olan İngiliz futbolcu, Almanya'ya hızlı uyum sağladı.
100 milyon avro bedelle Bavyera ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki golcü, Bundesliga'da ilk 2 maçında 174 dakika süre aldı.
Kane, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve 1 de gol pası verdi.
İngiliz futbolcu, ligin birinci haftasındaki Werder Bremen maçında 1 gol 1 asist kaydetti.
İkinci haftada ise Ausburg filelerini 2 kez havalandırdı.
Kane böylece Bayern Münih'in attığı 7 golün 4'üne doğrudan katkı sağladı.