Harry Kane müthiş başladı

2 yıllık Tottenham kariyerinin ardından Bayern Münih'e transfer olan İngiliz futbolcu, Almanya'ya hızlı uyum sağladı.

100 milyon avro bedelle Bavyera ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki golcü, Bundesliga'da ilk 2 maçında 174 dakika süre aldı.

Kane, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve 1 de gol pası verdi.

İngiliz futbolcu, ligin birinci haftasındaki Werder Bremen maçında 1 gol 1 asist kaydetti.

İkinci haftada ise Ausburg filelerini 2 kez havalandırdı.

Kane böylece Bayern Münih'in attığı 7 golün 4'üne doğrudan katkı sağladı.