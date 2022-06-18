Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu

İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic, Harry Kewell'ın yeni sezonda antrenör ekibinde yer alacağını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell, yeni sezonde Celtic'te görev yapacak

Celtic'ten yapılan açıklamada, Harry Kewell'ın gelecek sezon itibariyle teknik direktör Ange Postecoglou'nun ekibinde yer alacağı ifade edildi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kewell, "Ange'nin ekibine ve Celtic'e katılmak benim için büyük bir onur. İlk sezonunda harika bir iş yaptılar. Celtic, dünyada ilgiye takip edilen bir kulüp ve bu takımın parçası olabilmek çok özel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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18/06/2022 09:35