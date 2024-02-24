Harry Potter dizisi için tarih belli oldu

JK Rowling'in ilk kitabı 1997 yılında yayınladığı ve kısa sürede en çok satan kitaplar arasına girip beyaz perdeye uyarlanarak tüm dünyada bir fenomen haline gelen seri dizi olarak yeniden hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla karşıladığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Warner Bros, merakla beklenen Harry Potter uyarlamasının prömiyer tarihini 2026 olarak belirlediğini söyledi.

Variety'nin haberine göre; 23 Şubat Cuma günü Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav tarafından şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında Harry Potter dizisiyle ilgili de detayları paylaştı.

Zaslav, "Harry Potter'la ilgili heyecanımızdan çekinmedik" dedi ve HBO İçerik Yöneticisi Casey Bloys ve Warner Bros Television Başkanı Channing Dungey'nin birkaç hafta önce Londra'da Rowling ile gösteriyi tartışmak için buluştuğunu ekledi.

Zaslav, "JK ve ekibiyle gerçekten zaman geçirdik. Her iki taraf da bu franchise'ı yeniden canlandırmaktan heyecan duyuyor. Konuşmalarımız harikaydı ve ileride olacaklar konusunda daha fazla heyecanlı olamazdık. Hikayeleri Max'te dünyanın dört bir yanındaki hayranlarla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

KİTAPLARA SADIK KALACAK

Rowling ise "Max'in kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için önemli ve yalnızca uzun süreli bir televizyon dizisinin sağlayabileceği düzeyde derinlik ve ayrıntıya izin verecek bu yeni uyarlamanın bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Harry Potter dizisi Max'te yayınlanacak ve her sezonun yedi kitaptan birine dayandığı on yıl sürecek bir yapım olması planlanıyor.

Bloys daha önce verdiği röportajda "Bu yeni Max Original serisi, hayranların tüm bu yıllar boyunca keyifle izlediği ikonik kitapların her birini derinlemesine inceleyecek" demişti.

ESKİ BAŞROL ŞANS DİLEDİ

Ayrıca, daha önce film serisinde Daniel Radcliffe, Harry Potter; Emma Watson ve Rupert Grint'in de en yakın arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley rollerinde yer alırken, dizide ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla çalışılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında yeni diziye katılma olasılığı sorulduğunda Radcliffe, "Anladığım kadarıyla yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyorlar ve eminim onları yapan kişi kendi dizisini yapmak isteyecektir" demişti. Radcliffe, kendisine ihtiyaç olmadığını da belirterek yeni ekibe şans dilemişti.

Warner Bros. kitap serisine dayanan orijinal sekiz filmin yapımcılığını üstlendi ve dünya çapındaki gişede 7,7 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.