J. K. Rowling'in kitabından beyazperdeye uyarlanan Harry Potter film serisinin dizi olması hayranlarını heyecanlandırdı. Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Harry Potter serisi J. K. Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlandı. Bir yapım şirketi tarafından diziye dönüştürülecek olan Harry Potter, şimdiden büyük ses getirdi.

HARRY POTTER DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapım şirketinden edinilen bilgilere göre dizinin ne zaman yayınlanacağını belli oldu. Merakla beklenen Harry Potter dizisi 2026 yılında yayınlanacak.

Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011