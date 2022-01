Harry Potter yazarı bu defa da antisemitizmle suçlanıyor

Harry Potter serisinin ilk filminin 20. yıl dönümüne özel olarak Hogwarts’a Dönüş yayınlanırken bir yandan da J.K. Rowling’e yönelik suçlamaların da ardı arkası kesilmiyor.

Rowling geçtiğimiz aylarda transfobik olarak hedef alınırken şimdi de The Daily Show’un eski sunucusu Jon Stewart tarafından Yahudi karşıtı olarak adlandırılıyor.

Stewart, Harry Potter film serisinde Gringotts bankasını yöneten goblinleri Yahudi karşıtı bir mecaz olarak görüyor. Yahudi olan Stewart, insanların ejderhalara binip baykuş besleyebildiği kurgusal bir dünyada Rowling’in neden yeraltı bankasını işletmek için Yahudileri seçtiğini sorguladı.

“NEDEN YAHUDİLER YERALTINDAKİ BİR BANKAYI YÖNETİYORLAR?”

59 yaşındaki Stewart, bankacı goblin karakterlerinin, antisemitik metin olan The Protocols of the Elders of Zion’daki Yahudilerin karikatürlerine dayandığını söylüyor. Bölümde Stewart, konuştuğu kişilerin benzerliği kabul etmekte isteksiz olduklarından yakınıyor:

“Sana sadece bir karikatür göstermek istiyorum. Oh, şuna bak, bu Harry Potter’dan! Ve Yahudi karşıtı bir edebiyat parçasından bir Yahudi karikatürü gibi.”

Harry Potter wiki’sinde serinin goblinleri; büyücü dünyasıyla bir arada var olan, uzun parmakları ve ayakları olan, son derece zeki, küçük, büyülü insansı varlıklar olarak tanımlanıyor. Et, kök ve mantar ile besleniyorlar. Goblinler Gobbledegook olarak bilinen bir dilde konuşurlar ve gümüş işçiliğiyle tanınan usta demircilerdir; hatta büyücülük para birimi için madeni paralar basıyorlar. Para ve finans konusundaki becerileri nedeniyle, büyücülük ekonomisini büyük ölçüde kontrol ediyorlar ve Gringotts Büyücülük Bankası’nı yönetiyorlar.

Goblinlerden yakınan tek kişi Stewart değil. 2020’de Saturday Night Live komedyeni Pete Davidson da benzer hayal kırıklıklarını dile getirdi:

“Harry Potter kitaplarında ve filmlerinde, ormanlar sentorlar tarafından kontrol edilir, okullar büyücüler ve hayaletler tarafından yönetilir, ama bankaları kim kontrol ediyor? Yahudiler. Açıkçası; küçük dev burunlu Yahudi Goblinler.”

06/01/2022 09:52