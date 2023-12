Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, 11 yaşında film setlerine adım attığı günden beri servetiyle adından söz ettiriyor.

2011 yılında Harry Potter serisinin son filminde rol alan Radcliffe hatırı sayılır bir servete sahip. Daily Mail'in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu son 12 ayda servetini iki katladı. Oyuncunun bankada 16 milyon sterlini olduğu bildirildi.

2022 yılında oyuncunun hesabında 8 milyon sterlin vardı. Öte yandan oyuncunun ve ailesinin sahibi olduğu Gilmore Jacobs şirketinin de 3,4 milyon sterlin değerinde olduğu biliniyor.

Londra'da ve New York'ta evi olan oyuncu son iki Harry Potter filminden 40 milyon sterlin kazandı.

Radcliffe geçtiğimiz yıl Merrily We Roll Along adlı Broadway müzikalinde ve Weird: The Al Yankovic Story filminde rol aldı.

BABA OLDU

Öte yandan oyuncu bu yıl baba olmanın sevincini yaşadı. İngiliz oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Erin Darke ile bebek sahibi oldu. "Kill Your Darlings" filminin setinde tanışan ve 2013 yılından beri birlikte olan çift, daha sonra 2016'da da “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.

YENİ HARRY POTTER DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?

Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili ilk kez konuşmuştu. Radcliffe "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" dedi.

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011

30/12/2023 19:08