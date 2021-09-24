Harry Potter'ın yıldızı Tom Felton bir anda yere yığıldı

Efsane fantastik film serisi Harry Potter'da Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton, golf sahasında yere yığıldı. Oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu.

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24/09/2021

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Harry Potter'ın yıldızı Tom Felton bir anda yere yığıldı

Harry Porter’ın ünlü oyuncusu Tom Felton, Wisconsin’da gerçekleştirilen The 2020 Ryder Cup golf turnuvası için bir antrenmana katıldı.

Felton’un bir süre sonra yere oturmuş ve etrafı çevirili halde olduğu görüntülere yansıdı.

Metro’da yer alan habere göre, oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Felton, bir arabanın arkasına yerleştirilen sedye ile sahadan ayrıldı.

Oyuncunun neden tıbbi yardım aldığı konusunda net bilgi verilmedi.

 

 

24/09/2021 16:11
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TAGS: Harry Potter, Tom Felton
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