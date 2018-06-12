Harry Truman uçak gemisi taarruz grubu Akdeniz'e döndü

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun bir kez daha Suriye ve Irak’taki IŞİD’e karşı operasyonlara katılmak amacıyla geçtiğimiz Pazar günü Akdeniz'e döndüğünü duyurdu.

USS Harry Truman taarruz grubu komutanı Amiral Eugene Black, "Hava saldırılarına desteğin sağlanması amacıyla Harry Truman uçak gemisi taarruz grubu IŞİD'e karşı mücadele için geri döndü. Bu, bölgede ve terör tehdidinin olduğu her yerde barış ve güvenliğin desteklenmesine bağlılık konusunda partnerlerimize yönelik güçlü bir sinyal" diye açıkladı.

Daha önce başta Defense News olmak üzere ABD medyası, uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer savaş gemilerinin Rusya ve Çin'in ‘meydan okumalarına' karşı koymak için Akdeniz bölgesinde uzun bir süre kalabileceğini bildirmiş ama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bu haberi doğrulamamıştı.