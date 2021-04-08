Harry ve Meghan’ın ilk Netflix projesi belli oldu: Invictus’un Kalbi

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası İngiliz medyasının radarında kalmayı sürdürüyor.

Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası tüm gözlerin üzerlerine çevrildiği çift, Netflix için hayata geçirecekleri ilk projeyi duyurdu. Geçtiğimiz yıl Netflix ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmaya imza atan Harry ve Meghan, platform için Invictus Oyunları’nı seyirciyle buluşturacak.

Invictus Oyunları’nda tekerli basketbol dahil 9 branş yer alıyor.

2014 yılında Prens Harry tarafından hayata geçirilen Invictus Oyunları, savaş gazilerinin 9 spor dalında mücadele ettiği bir organizasyon. Harry ve Meghan resmi olarak ilk kez kamera karşısına 2017’de Toronto’da düzenlenen Invictus Oyunları’nda çıkmıştı.

Çiftin kurduğu yapım şirketi Archewell Productions’ın hayata geçireceği projenin ismi ‘Invictus’un Kalbi’ olarak açıklandı. The Times’ın haberine göre, belgesel formatındaki yapımın oyunların perde arkasını ve gazilerin yaşadıklarını anlatması bekleniyor. 2022 Invictus Oyunları, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek.

Harry ve Meghan 2017’de Toronto’da düzenlenen Invictus Oyunları’nda.

SİLİKON VADİSİ’NDE İŞ BULDU



Prens Harry, ailesinden maddi destek almayı bıraktıktan sonra Netflix’in yanı sıra Spotify ile de anlaşma yapmıştı. Harry ve eşi Meghan, Spotify için podcast serileri üretmeye başladı. Bunun yanı sıra Harry geçtiğimiz günlerde Silikon Vadisi’nde de bir iş buldu.

Antrenörlük, sağlıklı yaşam ve akıl sağlığı üzerine uzmanlaşan BetterUp Inc. isimli şirkette yönetici olarak görev almaya başlayan Harry, Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

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08/04/2021 11:00