“Harup üreticisinin zarar etmesine izin verilmeyecek”

Binboğa Yem fabrikası Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada “Dünya piyasalarında bu yıl harup ürünlerine alternatifler geldiği için dengesizleşen piyasada Binboğa üreticinin yanında dimdik durmaya devam edecek ve harup üreticisinin zarar etmesine, Binboğa’nın kuruluş amacı gereği izin vermeyecektir” denildi.

İşte o açıklama şöyle:

“Yıllardır ülkemizin üreticisin yanında duran ve özellikle ülkemizin doğal ürünü olan Harup üretimini teşvik eden Binboğa yem fabrikası Yönetim Kurulu olarak bir açıklama yapma ihtiyacı olmuştur. Dünya piyasalarında gerek harup, gerekse de çekirdeğinin yıllardır değerini bulması ve üreticisinin yüzünün gülmesi konusunda hep üreticinin yanında duran Binboğa, yeni gelişmeler ışığında elbette ki tavrını değiştirmeyecek. Dünya piyasalarında bu yıl harup ürünlerine alternatifler geldiği için dengesizleşen piyasada Binboğa üreticinin yanında dimdik durmaya devam edecek ve harup üreticisinin zarar etmesine, Binboğa’nın kuruluş amacı gereği izin vermeyecektir.

Kamuoyuna ve harup üreticisine saygı ile duyurulur.”