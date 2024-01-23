Harvard araştırması: Zaman algısı, yaraların iyileşme hızını etkiliyor

Sağlık açısından zihin ve beden arasında güçlü bir bağlantı olduğuna işaret eden yeni bir araştırmaya göre, kişinin zaman algısı fiziksel iyileşmeyi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar bulguların, psikolojik faktörlerin fiziksel sağlık sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin geleneksel tıbbi öğretiye meydan okuduğunu söyledi.

Plasebo etkisi gibi fiziksel sağlık üzerindeki psikolojik etkilere yönelik onlarca yıldır yapılan araştırmalar, çok çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli gelişmelere yol açmıştı.

Farkındalık ve bilişsel davranışçı terapisi gibi yaklaşımlar da kronik ağrı vakaları için tedavi seçenekleri olarak değerlendiriliyor.

Yeni çalışma, zamanın fiziksel iyileşme üzerindeki etkisinin zihinsel zaman deneyiminden nasıl etkilendiğini değerlendirdi.

Araştırmada, Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları gönüllü deneklerin bedenlerini hafifçe morartmak için standart bir prosedür kullandı ve laboratuvardaki zaman algılarını manipüle etti.

Yaraları oluşturmak amacıyla katılımcılara kupa terapisi uygulandı; bu terapide kupalar kullanılarak ciltte lokal bir emme oluşturuluyor, bu da cildin altındaki kan damarlarının genişlemesini sağlıyor ve terapi sonrasında morarmalara neden oluyor.

Çalışmada kupa terapisi, herhangi bir tedavi amacından daha ziyade uygulamadan sonra ciltte oluşan önemsiz izler için kullanıldı.

Daha sonra her bir katılımcı üç deneysel koşul altında çalışmayı tamamladı: Yavaş zaman (gerçek zamanın yarısı), gerçek zamanla aynı olan normal zaman ve gerçek zamanın iki katı olan hızlı zaman.

Katılımcılar aynı miktarda gerçek zaman (28 dakika) harcadı ancak koşulların ikisinde algılanan süre manipüle edilmiş bir zamanlayıcı kullanılarak değiştirildi; böylece algılanan süre bir denek grubu için gerçek zamanın yarısına (14 dakika) veya diğerleri için iki kat fazlasına (56 dakika) eşit oldu.

Araştırmacılar, daha fazla zaman geçtiğine inanan katılımcılarda yaraların daha hızlı iyileştiğini ve bir katılımcı daha az zaman geçtiğini algılaması durumunda da iyileşme sürecinin daha yavaş göründüğünü gözlemledi.

Bilim insanları, "Algılanan zamanla gerçek zamanın eşit olduğu kontrol koşuluyla karşılaştırıldığında, deneysel olarak oluşturulan yaraların, katılımcılar daha fazla zaman geçtiğine inandıklarında daha hızlı, daha az zaman geçtiğine inandıklarındaysa gerçek zaman her zaman aynı olsa bile daha yavaş iyileştiğini gördük" diye yazdı.

Sonuçlarımız, zamanın fiziksel iyileşme üzerindeki etkisinin, psikolojik zaman deneyimden ayrılamaz olduğunu gösteriyor.

Günümüze kadarki geleneksel öğretide psikolojik etkilerin öncelikle davranışlar olmak üzere sağlığı dolaylı olarak etkilediği yönündeydi.

Araştırmacılara göre son bulgular, insan sağlığında doğrudan zihin-beden bağlantısına dair bir başka örnek oluşturuyor.

Bilim insanları, "Algılar, beklentiler, inançlar ve benzerleri zihin-beden ilişkisi boyunca yansıtılır; mutlaka biyolojik ve fizyolojik süreçleri şekillendirir" diye ekledi.

Araştırmacılar, bu bulguların altında yatan mekanizmaları ve daha geniş etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Independent Türkçe