Harvard profesörü açıkladı: Mutluluğu 30 dakikada ücretsiz artırmanın 5 yolu

Koronavirüs pandemisinin hakim olduğu son zamanlarda, yapılan araştırmalar insanların daha fazla depresyona girdiğini, antidepresan kullanımının arttığını gösteriyor.

Ancak Harvard ekonomi profesörü Ashley Whillans, “Time Smart” (Akıllı zaman) adlı kitabında insanların günde yaklaşık 30 dakikalık aktiviteyle daha mutlu ve daha stressiz bir hayat sürebileceklerini söylüyor. Whillans, yaptığı araştırmada "zamana öncelik veren insanların paraya öncelik veren insanlardan daha fazla mutlu olduğunu defalarca tespit ettik" diyor.

Harvard’da ekonomi profesörü olan Ashley Whillans, "Hayatımızdaki konumumuz ne olursa olsun, ekonomik hedeflerimiz ne olursa olsun, hepimizin yapabileceği küçük stratejiler var, çok fazla zaman içermeyen, herhangi bir ücreti olmayan bu küçük stratejiler hepimizin daha mutlu, daha anlamlı ve daha az stresli yaşam yaşamasına yardımcı olabilir” ifadelerini kullanıyor.

İşte Whillans'ın önerdiği, 10 dakikadan fazla sürmeyen ve mutluluğunuzu artırabilecek beş aktivite...

İŞLERİNİZİ ORGANİZE EDİN (5 DAKİKA)

Harvard’da ekonomi profesörü Ashley Whillans, araştırmasının en başına en fazla strese sokan şey olarak belirttiği iş hayatını koyuyor.

Whillans, bulunan ilk boşlukta, kişilerin beş dakikalarını ‘tamamlamaları gereken küçük işleri organize etmeye ve kontrol etmeye başlamaya’ çağırıyor.

Whillans, "Yapmamız gereken şeyleri ve ne zaman yapacağımızı planlamak, ertelemeyi azaltabilir ve daha az stresli hissetmemize yardımcı olabilir" diye ekliyor.

Profesör, "Stresli hissettiğimizde, genellikle büyük resme takılırız ve bu nedenle büyük bir sorunu ele alıp bunu küçük, uygulanabilir adımlara bölmek faydalı olur" ifadelerini kullanıyor.

ÖNEMLİ BİRİNE MESAJ ATIN (5DAKİKA)

Whillans, kişilerin boş birkaç dakika bulduğunda, bir süredir konuşulmayan ve önemli olan birine mesaj atmanın mutluluk sağlayabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, telefon karıştırmanın mutluluğu artırabileceğini belirten Whillans, “Birine komik bir fotoğraf gönderin, ona bir evcil hayvanın resmini veya sahip olduğunuz eğlenceli bir anıyı gönderin” diyor.

Harvard ekonomi profesörü, “Deneyimlerin ve yaşanan anıların faydalarından biri onları hatırlayarak yeniden yaşamaktır” derken “Bu nedenle bir arkadaşınız veya aile üyenizle yaşadığınız olumlu bir anıyı bir resim veya kısa video aracılığıyla yeniden yaşamaya çalışın” ifadelerini kullanıyor.

TATİL GÜNLERİNİ PLANLAYIN (5DAKİKA)

Whillans, "Kaç gün tatiliniz olduğunu bilmek ve o zaman ne yapacağınızı düşünmek” insanları mutlu eder diyor.

Harvard ekonomi profesörü, “Tatilde neler yapacağınıza görsel olarak bakmak ve planlamak mutluluğunuzu arttırır” diyerek mutlu olmanın yolunu gösteriyor.

ABD’lilerin tatil günlerini planlayamadığını ve pandemi sürecinde ABD halkının yüzde 75’inin tatil yapamadığını belirten Whillans, "İşten uzaklaşmak mutluluğu artırıyor ve stresi azaltıyor. Bu da insanları ücretsiz bir şekilde mutlu etme yollarından bir tanesi” diyor.

RAHATLATICI DOĞA VİDEOLARI İZLEYİN (EN FAZLA 10 DAKİKA)

Rahatlatıcı doğa videolarını izleyin (en fazla 10 dakika)

Boş on dakikası olanlara internet üzerinden rahatlatıcı doğa videoları izlemeyi öneren Whillans, “2017’de yapılan araştırmada BBC'nin yaban hayatıyla ilgili bir dizisi olan "Planet Earth II"yi izleyen kişilerin memnuniyet, neşe, eğlence ve merak hislerinde artış hissetti” diyor.

Whillans, “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki doğa videosu izlemek ayrıca yorgunluk, öfke ve stres duygularını da azaltıyor” dedi.

GÜNLÜK TUTUN VE ONA BİR ŞEYLER YAZIN (EN FAZLA 10 DAKİKA)

Whillans, "Günlük tutmak mutluluğu arttırır” diyor. Rochester Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre günlük tutmak, "duygularınızın kontrolünü ele geçirmenin" bir yolu olduğu için, kaygıyı yönetmeye, stresi azaltmaya ve depresyonla başa çıkmaya yardımcı oluyor.

Araştırmada, “Ayrıca günlük tutmak sorunlara öncelik vermenize yardımcı olarak, duygusal tetikleyiciler konusunda netlik sağlayarak ve bazı olumsuz düşünce kalıplarınızı ortaya çıkararak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar” ifadeleri yer alıyor.

Harvard ekonomi profesörü Ashley Whillans, "Zamana öncelik vermek, çoğu insanın beklediğinden daha fazla mutlulukla ilgilidir" diyor. "Zaman ve mutluluk üzerinde daha fazla kontrole sahipolmak için ille de işimizi bırakmak veya farklı bir şehre taşınmak gibi önemli yaşam kararları gerekmez" ifadelerini kullanıyor.

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03/02/2021 11:53