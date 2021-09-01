Harvard Üniversitesi: Onlarca dev karadelik Samanyolu’ndaki her şeyi yok edebilir

Küresel ısınma, insan faaliyetleri ve çevre kirliliği hali hazırda gezegenimizi adım adım felakete sürüklüyor. Ancak durum yalnızca bununla sınırlı değil. ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, onlarca süper kütleli kara deliğin Samanyolu galaksisinin etrafında sinsice dolaştığını ve ardından gezegenimiz Dünya da dahil olmak üzere her şeyi yok edebileceğini öne sürdü.

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları yeni çalışma kapsamında milyarlarca yıllık bir süreç boyunca boyunca süper kütleli kara deliklerin oluşumunu ve hareketlerini simüle etti.

Kara deliklerin yer aldığı ev sahibi gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökada ile çarpıştığında ve deliği merkez noktasından vurduğunda oldukça yıkıcı hale geldiğini buldular.

Ayrıca, bir galaksi ne kadar büyükse, o kadar fazla karadeliği yakalamasının muhtemel olduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Angelo Ricarte, "Dünya'nın başıboş bir süper kütleli kara delikle karşılaşma ihtimali şu anda az, ancak sıfır değil. Yakın çevremizde gerçekten süper kütleli bir kara delik olsaydı, varlığını yakındaki yıldızların hareketlerinden tespit edebilirdik. Ancak, bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız oldukça önemli" dedi.

SÜPER KÜTLELİ KARA DELİKLER GÜNEŞ'İN MİLYONLARCA KATI AĞIRLIĞA SAHİP

Ricarte, yıldızların çöküşünden oluşan kara deliklerin Güneş’in kütlesinin 5-20 katı arasında değişen kütlelere sahipken, süper kütleli olanların milyonlarca hatta milyarlarca kat daha ağır olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin kalbinde yer alıyor ve dönen gaz, toz, yıldızlar, gezegenler ve etraflarındaki diğer cisimler için çapa görevi görüyor. Samanyolu galaksisi ise Sagittarius A adlı bir kara deliğin etrafında dönüyor.

SERBEST DOLAŞMALARINA NEDEN OLABİLECEK İHTİMALLER VAR

Ancak, bu süper kütleli kara deliklerin, "galaksilerin çarpışması" gibi olağan noktalarından ayrılıp serbest dolaşmalarına yol açabilecek durumlar da bulunuyor.

Yeni çalışmalarında, Dr Ricarte ve meslektaşları, dolaşan kara deliklerin yollarının milyarlarca yıl boyunca nasıl davranabileceğini izlemek için ROMULUS adını verdikleri bir dizi kozmolojik simülasyon oluşturdu.

Her simülasyonun başlangıcında, yerel gaz koşullarına dayalı olarak süper kütleli kara delikler tohumlandı.

ÖNLERİNE ÇIKAN NESNELERİ BİR BİR YUTTULAR

Çalışmanın yazarları, bir galaksideki süper kütleli kara deliklerin çoğunluğunun, daha büyük ev sahibi ile çarpışan küçük, uydu galaksilerin merkezinden geldiğini buldu. Ayrıca, belirli bir galaksideki dolaşan kara deliklerin sayısı, galaksinin kütlesi ile doğrusal olarak artma eğiliminde olduğu görüldü.

Ardından, süper kütleli kara delikler önlerine çıkanları bir bir yuttu.

SAMANYOLU GALAKSİSİNDE 12 KARA DELİĞİN OLMASI MUHTEMEL

Araştırmacılar, bu nedenle Samanyolu galaksinin yaklaşık 12 kara deliğe sahip olduklarını tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak daha büyük galaksiler daha fazlasını taşıyor.

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01/09/2021 08:20