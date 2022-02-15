Doğuştan gelen anormallikler tedavi edilebilecek…

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, insan kalp hücrelerini kullanarak balık şeklinde bir biyohibrit cihaz oluşturdu. Yapay kalpler için önemli bir adım görülen teknoloji sayesinde, doğuştan gelen kalp anormallikleri ile ritim bozukluğu gibi durumların tedavi edilebileceği aktarıldı. Araştırmacılar, çalışmalarının devrim niteliğinde olduğunu belirterek, daha kamaşık bir cihaz üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Söz konusu "biyohibrit", pompalayan bir insan kalbindeki kas kasılmalarını, kuyruğunu yan yana iterek yeniden oluşturdu.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, robot balığın bir santimetre uzunluğunda plastik yüzgeçlere ve kağıt bir omurgaya sahip olduğu belirtildi. Ancak, her iki tarafında da kasılmaları gerçekleştiren iki şerit canlı kalp kalp kası hücresi bulunduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, çıplak gözle bakıldığında gerçek bir balıkla karıştırılabilecek olan cihaz, bir zebra balığının şeklinden ve yüzme hareketinden ilham alınarak tasarlandı. Bilim insanları, bunun robotik alanındaki uygulamalarının yanı sıra, yapay bir kalp inşa etme yolunda önemli bir adım olduklarına inandıklarını söyledi.

Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan çalışma yazarı Kit Parker, “Nihai hedefimiz, bir çocukta doğuştan hatalı olarak oluşmuş bir kalbin yerini alacak yapay bir kalp inşa etmektir. Yaptığımız bazı çalışmalar da dahil olmak üzere, kalp dokusu veya kalpler oluşturma konusundaki çalışmaların çoğu, anatomik özellikleri veya kalbin basit atışını mühendislik dokularında kopyalamaya odaklanmıştır. Ama burada, yapılması daha zor olan kalbin biyofiziğini yeniden olduşturduk” diye konuştu.

KALP RİTMİ DÜZENSİZLİĞİ OLANLARA DA YARDIMCI OLABİLİR

Öte yandan, çalışmanın yazarları kök hücrelerden yetiştirilen yapay bir kalp, aritmileri olan insanlara yardımcı olabileceğini de vurguladı. Aritmi, kalbin ritminin çok yavaş, çok hızlı veya düzensiz bir şekilde atmasına deniliyor.

Harvard Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Keel Yong Lee, "İki kas tabakası arasındaki kardiyak mekanik-elektriksel sinyalden yararlanarak, her kasılmanın otomatik olarak karşı taraftaki gerilmeye bir yanıt olarak sonuçlandığı döngüyü yeniden ürettik.

Gelecekte insan kalp hücrelerinden, insan kalbini her zamankinden daha yakından taklit eden daha karmaşık biyohibrit cihazlar inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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15/02/2022 19:09