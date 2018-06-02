Harvard’lı Akademisyen, Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Elendi

Harvard’lı bir akademisyen olan Doçent Erman Gören, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve henüz ilk soruda elendi.

Günümüzde İstanbul Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan ve bir dönem Harvard Üniversitesi’nde de çalışmalarda bulunmuş olan Doçent Erman Gören, Türk televizyon tarihinin en önemli bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı.

Kameralar karşısında pek heyecanlı görünmeyen Erman Bey, sunucu ile kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra ilk soru ile yarışmaya başladı. Fakat pek çok kişinin ‘Milyoner’ adayı olarak gördüğü Erman Bey, henüz ilk soruda elendi.

Bu durum hem Erman Bey’i hem program sunucusunu hem de ekran başındakileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Fakat yanlış cevabın üzerinden sunucu ile yine kısa bir sohbet gerçekleştiren Erman Bey’in konuyu bilmediği ve bir metafor sandığı ortaya çıktı.

Doçent Erman Gören’in Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendiği performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.