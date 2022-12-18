Harvardlı bilim insanı, enerji ve sağlık için nelerden kaçındığını 6 maddeyle anlattı

Psikiyatrist ve sinirbilimci olarak 27 yıldırı fizyolojik ve psikolojik sağlık arasındaki bağlantıları incelediğini belirten Palmer, 20'li yaşlarında da metabolik sendromdan mustarip olduğunu açıkladı.

Metabolik sendrom, kalp damar hastalıkları ve diyabet oluşumuna yol açan fazla kilo, yağ-kolesterol metabolizması bozuklukları, yüksek tansiyon ve şeker metabolizması bozukluklarının bir arada bulunduğu bir tablo olarak tanımlanıyor.

Palmer yaşamında bazı değişiklikler yaparak birkaç ay içinde bunun üstesinden geldiğini bildirdi.

Harvardlı beyin uzmanının uyarıları şu şekilde:

YÜKSEK KARBONHİDRATLI YİYECEKLER TÜKETMEYİN

Palmer beslenme düzeninin obezite, diyabet ve kalp sağlığında rol oynadığının çoğu kişi tarafından bilindiğini ancak beyin üzerindeki etkilerinin farkında olunmadığını söyledi.

Düşük karbonhidratlı beslenme şekliyle metabolik sendromun üstesinden geldiğini söyleyen bilim insanı tahıl, unlu mamuller, tatlılar ve nişasta ya da şeker oranı yüksek meyvelerin azaltılabileceğini ifade etti.

Palmer kahvaltıda genellikle yumurta yediğini söyledi. Uzman diğer öğünlerde sebze, meyve, bol miktarda et, balık ve tavuk tükettiğini belirtti:

Bu kilomu sağlıklı bir seviyede ve kan şekerimi düşük tutmamı sağladı.

EGZERSİZE 2 GÜNDEN FAZLA ARA VERMEYİN

2018'de saygın hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan ve 1,2 ABD'li üzerinde yapılan bir çalışma, egzersizin akıl sağlığına iyi geldiğini gösterdi.

Haftada 3-5 kez 45'er dakika egzersiz yaptığını söyleyen Palmer esneme, karın egzersizleri, ağırlık kaldırma, koşma, bisiklet binme, yüzme ve tempolu yürüyüş yaptığını kaydetti:

Her gün egzersiz yapmak için kendimi zorlamıyorum ama aerobik hareketlere de hiç iki günden fazla ara vermiyorum.

7 SAATTEN AZ UYUMAYIN

Yetersiz uyku bilişsel işlevlerde bozulma yol alabiliyor. Bu durum Alzheimer hastalığı riskini artırabiliyor. Yetersiz uyku ayrıca ruh halini etkilerken depresyona da neden olabiliyor.

Uyku sürecinde vücudun "dinlendiğini ve kendini onardığını" vurgulayan beyin uzmanı, 7 saatten daha az uyumamaya dikkat ettiğinin altını çizdi.

İÇKİ İÇMEYİN

Palmer önceden içki içtiğini, ancak Haziran 2020'de bir aylığına alkolü bırakmaya karar verdiğini ifade etti. Birkaç hafta içinde uykusunda ve üretkenliğinde iyileşme kaydettiğini açıklayan Harvardlı araştırmacı, bu yüzden içkiyi tamamen bırakmaya karar verdiğini söyledi:

Bu, içkiyi tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bir zamanlar alkolün sağladığına inandığımız faydalar şimdi sorgulanıyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da martta yayımlanan bir araştırma, alkolün olumsuz etkilerinin her kadehte daha da güçlendiğini göstermişti. 36 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, haftada birkaç bira veya bir kadeh şarap gibi mütevazı düzeylerde içki içmenin bile beyne zarar verme riski oluşturabileceğini ortaya koymuştu.

KİŞİSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEMEZLİK YAPMAYIN

Palmer, psikoterapi sayesinde ruhsal sağlığın iyileştirilebileceğini ve böylece hayatınızın değişebileceğini savundu. Uzman bu sayede bireylerin "kim olduğunu ve hayattan ne istediğini anlayabileceğini" ifade etti.

Palmer ayrıca empati, ilişkiler, sosyal beceriler ya da bilişsel becerileri geliştirmeye odaklanan psikoterapinin az gelişmiş beyin devrelerini güçlendirebileceğini vurguladı.

HAYATTAKİ AMACINIZI UNUTMAYIN

Beyin uzmanı, amaçsızlığın kronik strese ve bilişsel işlevlerde zayıflamaya yol açabileceğini söyledi:

Amaç sahibi olmanın çok yönlü bir durum olduğunu unutmayın. Bu diğer insanlarla, kendinizle ve toplumla olan ilişkiyi içeriyor. Hepimiz topluma katkı vermemizi ve kendimizi değerli hissetmemizi sağlayan en az bir role sahip olmayı amaçlamalıyız.

(Kaynak: Independent Türkçe)

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18/12/2022 09:48