 Hasan Akyiğit İstifa Etti

 Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, görevinden istifa etti.

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31/08/2022

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 Hasan Akyiğit İstifa Etti

 Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, görevinden istifa etti. Hasan Akyiğit,  istifa gerekçesinin yeni yapılandırılan ve göreve başlayan üst kademe yönetimin bozulmaya çalışılması ve genel müdürün kendi onayı olmadan görevden alınması olarak açıkladı. Akyiğit, ayrıca kurumda kaos ortamı yaratıldığını söyledi.

Hasan Akyiğit'in istifa açıklamasının tamamı şöyle: 

Yeni yapılandırılan ve göreve başlayan üst kademe yönetimini bozulmaya çalışılması ve genel müdürün onayı olmadığı halde görevden alınması ve kurumda kaos ortamı yaratıldığından vatandaşlara ve Kıb-Tek’e sağlıklı ve doğru hizmet edemeyeceğimden 31/8/2022 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanlığından istifa ettim. Gereğini arz ederim.

31/08/2022 16:45
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TAGS:  Hasan Akyiğit
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