Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde kimler yer alıyor?
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etmişti. İşte Hasan Arat'ın yönetim kurulunda yer alan isimler.
04/12/2023
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hasan Arat siyah-beyazlı takımın yeni başkanı oldu.
Siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Arat, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etmişti.
Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir ve Feyyaz Uçar oldu.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan yer aldı.