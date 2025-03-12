Haber Kıbrıs-Özel

İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri için iddianame dosyalandı dava 24 Nisan’da başlayacak.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada, binanın inşaat sürecinde yer alan kamu görevlileri ve sorumluların yargılanması bekleniyor.

Öte yandan iddianamede, binanın inşaatında fenni mesul olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Hasan Aslan'ın da sorumluluğu vurgulandı ancak Aslan'ın henüz tutuklanmadı.

72 kişi hayatını kaybetmişti…

Adıyaman'da yıkılan Grand İSİAS Otel'de aralarında şampiyon meleklerimiz dahil 72 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin inşa süreci ve ruhsat aşamasındaki eksiklikler detaylandırıldı.

1993 ve 2001 yıllarında alınan ruhsatlar incelendiğinde bina yapımında projeye uygunluk sağlanmadığı, taşıyıcı sistemde eksiklikler olduğu tespit edildi.

Kamu görevlilerine yargılama yolu açıldı…

Soruşturma kapsamında, otelin yapımı ve ruhsatlandırma sürecinde görev alan Adıyaman Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma izni verildi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, şüpheli kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini onayladı.

Dava dosyasında yer alan kamu görevlileri arasında dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Plan Proje Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Mühendis Bilal Balcı ve Ruhsat Bölümü çalışanları yer alıyor.

Hasan Aslan halen tutuklanmadı…

İddianamede, binanın inşaatında fenni mesul olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Hasan Aslan'ın da sorumluluğu vurgulandı. Ancak Aslan'ın henüz tutuklanmadı.

Sanıklar “Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla yargılanacak. Dava 24 Nisan 2025 tarihinde başlayacak.

Otel sahipleri ceza almıştı…

İsias Otel Davası’nda otelin sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 15 yıl 28 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Otelin mimarı Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay, inşaat mühendisi Halil Bağcı 7 yıl 16 ay hapse çarptırılırken, sanıklardan Hasan Aslan 15 yıl 16 ay ve Mehmet Göncüoğlu da 7 yıl 16 ay hapse mahkum edilmişti. Diğer sanıklar Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verilmişti.

İşte İsias Otel Kamu Görevlileri İddianamesi