Hasan Büyükoğlu: Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz

6. İlçemiz Lefke'de de Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü kurulması için gereken Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi'ne geldi.

Halkın Partisi Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2016 yılında İlçe olan Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz. Lefke İlçemize şimdiden hayırlısı olsun." dedi

12/11/2019 11:47