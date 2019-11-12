ad

Hasan Büyükoğlu: Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz

Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü için yasa tasarısı Mecliste

ads
12/11/2019
HK

ads
Hasan Büyükoğlu: Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz

6. İlçemiz Lefke'de de Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü kurulması için gereken Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi'ne geldi.

 Halkın Partisi Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2016 yılında İlçe olan Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz. Lefke İlçemize şimdiden hayırlısı olsun." dedi

12/11/2019 11:47
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: lefke
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.