Hasan Büyükoğlu: Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz
Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü için yasa tasarısı Mecliste
12/11/2019
HK
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6. İlçemiz Lefke'de de Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü kurulması için gereken Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi'ne geldi.
Halkın Partisi Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2016 yılında İlçe olan Lefke'nin altının doldurulması için çalışmalara devam edeceğiz. Lefke İlçemize şimdiden hayırlısı olsun." dedi