Hasan Çakmak ve Levent Dirençay Mağusa'da Kitaplarını İmzaladı

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla kitap tanıtımı ve imza günü geçtiğimiz gün Buğday Camii’nde saat 19.30’da gerçekleşti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, “ Çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz, yazar Hasan Çakmak ve Levent Dirençay kitaplarını hem tanıtacaklar, imzalayacaklar Gazimağusa Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri her zaman desteklediğimizi bundan sonra da daha da artırarak desteğimizi sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. Kitapların satışından elde edilecek gelirin lösemili çocuklar vakfına bir katkı olarak gideceğini öğrendikten sonra yazarlarımızı bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yazar Levent Dirençay konuşmasında “Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Sayın Başkana ziyaret yaptığımız zaman kendisinin kültür ve sanata olan ilgisini biliyordum ve her geçen günde bunu görüyoruz. Kültür ve sanatın başkenti olan Mağusa’da bir çok etkinlikler yapılmaktadır katkılarından dolayı Başkana teşekkür ederim”dedi.

Yazar Hasan Çakmak’da konuşmasında, “Bizim burada olmamız çok anlamlı son 3-4 yıldır Dünya’nın birçok yerinde imza günü yaptım ve insanlar şöyle diyordu neden Kıbrıs’ta imza günü az yapıyorsunuz özellikle de Mağusa’daki arkadaşlarım Mağusa’da yapmazsınız yazarlar davet aldıklarında geliyorlar Başkanın ilgisine, kültür sanata verdiği önem için teşekkür ederim. Sanatın her alanında ilgili olduğunu ziyaret ettiğimizde gördük. Kitabı anlatmaya devam edeceğiz. Birinin bizi ev sahipliği yapması gerekiyor ve Sayın Başkana teşekkür ederim bu ev sahipliği için bu diğer belediyelerimize de örnek olur bu tür çalışmalar ülkemizde artarak devam eder” dedi.

Konuşmaların ardından Yazar Levent Dirençay ve Yazar Hasan Çakmak kitaplarını imzaladı. (MHA)

02/11/2019 14:55