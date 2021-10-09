Hasan Çakmak’ın Yeni Kitabı “Umuda Yolculuk” Okuyucuyla Buluştu

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı “Umuda Yolculuk” isimli kitap İstanbul’da okuyucu ile buluştu. İstanbul Dramatik Yayınları’nca kitapseverlerin beğenisine sunulan kitap, seyahatname türünde kaleme alındı.

208 Sayfa olarak kaleme alınan “Umuda Yolculuk” isimli kitapta, yazar Hasan Çakmak’ın ve Doç. Dr. Ayşe Dalyan’ın önsözleri bulunuyor. Kitabın düzeltmelerini Can Sözer yaparken, Genel Yayın Yönetmenliği’ni Nurhan Uslu yaptı.

1 Ekim’den itibaren Türkiye’de dağıtıma çıkan kitap, Türkiye yanında birçok Avrupa ülkesinde de satışa çıktı.

Kıbrıslı ressam Gülsün Karadayı’nın kapak resmini yaptığı “Umuda Yolculuk”, yazar Hasan Çakmak’ın 17’nci Türkçe kitabı olarak piyasaya sürüldü.

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’A KİTAP TAKDİMİ

Hasan Çakmak, kitabının tanıtım çalışmaları çerçevesinde gittiği Ankara’da kitabını Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a takdim etti.

Kitap takdimi sırasında Mansur Yavaş, Kıbrıs’a ve Kıbrıs Kültürü’ne olan ilgisini dile getirerek, yazar Hasan Çakmak’a başarılar diledi.

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09/10/2021 14:33