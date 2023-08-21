Hasan Can Kaya: Büyük riske giriyorum

SİNEMA HAYALİMDİ

Hasan Can Kaya: “Çok heyecanlıyız. Uzun yıllar sonra ilk defa bir iş yaparken mideme ağrılar giriyor. Dijital platformlarda rekortmen olmuş bir komedyen olarak çok iyi teklifler aldım. ‘Filmi direkt platformlarda yayınla, vizyona sokma’ dediler. Ama benim hayalim sinema filmi yapmaktı. Bunu beyazperdede görmek istedim. Büyük riske giriyorum ama korkmuyorum. Batarsak ne olur? Kredi öderiz.”

ÜŞÜYEREK ÇEKTİK

◊ Büşra Pekin: “2 ay boyunca çok soğuk hava koşullarında üşüyerek çekim yaptık. Her anı yaratıcı ve üretken bir şekilde dolu dolu geçti. Hasan Can’ı da çok özlemiştim. Bugün bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bu işi üreten, var eden kişi. O olmasaydı biz ‘Çok Aşk’ diye bir Film çekmezdik. İyi ki çektik. Seti de çok güzeldi. Henüz izlemedim, çünkü daha müzik üzerinde çalışıyorlar. Bittikten sonra izleyeceğim.”

BÜYÜK FEDAKÂRLIK!

Hasan Can Kaya: “Hayatımda ilk defa Dünya Kupası’na gidecek param vardı ama film çekimleri yüzünden gidemedim. O yüzden büyük fedakârlıklarla dolu bir film oldu diyebilirim.”



“Arkadaşlarım ‘Kanka çok iyi bir film yapıyoruz, zaten Dünya Kupası iyi geçmeyecek’ diyerek beni teselli etmeye çalıştı, fakat son yıllardaki en sansasyonel Dünya Kupası oldu.”

BURADAN AŞK ÇIKMAZ

Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya, “Çok Aşk filminden bir aşk çıkar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Zor ya. Biz çok iyi arkadaşız. Oraya evrilmez artık.”