Hasan Can Kaya'dan jet açıklama geldi

Konuşanlar programı ile izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı Hadise ile hakkında çıkan haberleri kabul etmeyen Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" dedi.

Mehmet Dinçerler ile kısa bir süre önce boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin şimdilerde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Konuşanlar programını sunan Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığına dair ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

HASAN CAN KAYA'DAN HADİSE AÇIKLAMASI

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'e açıklama yapan Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı. Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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28/12/2022 22:20