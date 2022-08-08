Hasan Esendağlı’nın ofisinin kapısı kırılarak içeriye girildi!

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın Lefkoşa’da bulunan ofisinin giriş kapısı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kırılarak içeriye girildi.

Konu ile ilgili Haber Kıbrıs'a konuşan Hasan Esendağlı "Ofisimizin arka giriş kapısı kırılarak içeriye girildi. Hırsızlık yapılmadı. Polis soruşturması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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08/08/2022 14:32