Hasan Esendağlı’nın ofisinin kapısı kırılarak içeriye girildi!

Esendağlı’nın Lefkoşa’da bulunan ofisinin giriş kapısı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kırılarak içeriye girildi.

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08/08/2022

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Hasan Esendağlı’nın ofisinin kapısı kırılarak içeriye girildi!

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın Lefkoşa’da bulunan ofisinin giriş kapısı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kırılarak içeriye girildi.

Konu ile ilgili Haber Kıbrıs'a konuşan Hasan Esendağlı "Ofisimizin  arka giriş kapısı kırılarak içeriye girildi. Hırsızlık yapılmadı. Polis soruşturması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

 

08/08/2022 14:32
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TAGS: KKTC, haber, ofis, polis, Barolar Birliği, Başkanı, Hasan Esendağlı’
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