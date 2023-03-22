Hasan Fındık'ın davası 27 Mart'a ertelendi

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında tanık dinlenmeye devam edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili duruşmasına devam edilen davada emlakçı Olgun Amcaoğlu dinlendi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, Olgun Amcaoğlu’nu dinletti. Amcaoğlu, devlet arazilerinin Hasan Fındık’ın aracılığıyla Vasilyalı’nın adına koçanlandığını ve bu arazilerin satışıyla ilgili kendisine vekaletname verdiklerini anlattı. Amcaoğlu, “Arazileri Bulut Akacan’a sattım. 110 bin stelin aldım ve iki seferde 55 bin sterlini Öztan Özenergün’e verdim” dedi.

Avukat Özgü Özyiğit, tanığı sorguladı. Özyiğit, tüm iddiaları reddettiklerini belirterek, yargılanmamak için Fındık’ın aleyhine tanıklık ettiğini savundu.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 27 Mart’a erteledi. (Kamalı Haber)

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22/03/2023 16:13