Hasan Fındık'ın davası 3 Nisan’a ertelendi

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında tanık dinlenmeye devam edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili duruşmasına devam edilen davada gardiyan Faik Kozansoy’u dinletti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, Faik Kozansoy’u dinletti.Kozansoy, Hüseyin Amcaoğlu’nun İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olduğu dönemde akrabası olan Olgun Amcaoğlu’yla birlikte cezaevine geldiklerini anlattı. Kozansoy, ayrıca Öztan Özenergün’e yapılan ziyaretçilerin kaydını mahkemeye sundu.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 3 Nisan’a erteledi.

(Kamalı Haber)

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30/03/2023 16:10