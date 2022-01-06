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Hasan Gazioğlu’nun Covid-19 testi pozitif

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

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06/01/2022
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Hasan Gazioğlu’nun Covid-19 testi pozitif

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Aile fertleri ile birlikte antijen testi yaptırdığını sonuçların negative çıktığını ancak Omicron varyantının Antijen testlerinde belli olmadığı bilgisini aldıktan sonrası ise yapılan PCR testlerinde sonucun pozitif çıktığına vurgu yaptı…

06/01/2022 08:29
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TAGS: Hasan Gazioğlu
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