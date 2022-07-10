Hasan Hüseyin Tuğralı yaşamını yitirdi
10/07/2022
Mağusa bölgesinin sevilen simalarından Alaniçili Hasan Hüseyin Tuğralı, yaşamını yitirdi.
Karayolları Dairesi’nden emekli olan Hasan Hüseyin Tuğralı, bir süreden beridir, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi.
İyi kalpliliği ve esprileriyle bilinen Tuğralı, ölümüyle Alaniçi’nde ve bölgesinde büyük üzüntü yarattı.
Hasan Hüseyin Tuğralı’nın cenazesi 11 Temmuz Pazartesi (yarın) Alaniçi Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Alaniçi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hasan Hüseyin Tuğralı’nın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.