Hasan İlker Ayia Napa'dan başarıyla döndü

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06/11/2023

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Hasan İlker Ayia Napa'dan başarıyla döndü

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 3. Ayia Napa Oceanman Cyprus yüzme yarışmasına katılan, ülkemizin başarılı master yüzcülerinden Hasan ilker 5km parkurda 1.21 derecesi ile genel kılasman 9. Gelirken 30-39 yaş gurubunda ikinci gelmeyi başaran ilker bir kez daha Oceanman World Final 2023 organizasyonuna katılım slotu kazandı.


Thailand- Puket de düzenlenecek olan şampiyona katılmayacağını dile getiren ilker 2023 yarış sezonu noktalayarak kısa bir aradan sonra 2024 sezonu için hazırlıklara başlayacağını dile getirdi.

06/11/2023 10:21
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TAGS: Hasan İlker, Ayia Napa, yüzücü,
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