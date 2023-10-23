Hasan İlker'den büyük başarı

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23/10/2023

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Hasan İlker'den büyük başarı

Ülkemizin master yüzücülerinden Hasan İlker hafta sonu Cyprus Swimming Federasyonu'nun 6. kez gerçekleştirdiği Cyprus International Master Swimming yarışmasına katıldı.

Yarışmaya, 12 ülkeden 160 üzerinde sporcu katıldı. Limasol 50m olimpik havuzunda 21-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yüzme şampiyonasında Hasan İlker  birinci gün 800m serbest branş 11.20 derecesi ile ikinci gelirken 1500m. serbest branşta ise 21.58 yüzerek birincilik kürsüsünde yer aldı. 

 

 

23/10/2023 11:55
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TAGS: Hasan İlker, başarı, 6. Cyprus International Master Swimming,
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