Hasan Kasap ve öğrencileri Sırbistan’da kampta

Caesar Larnaka Gençler Birliği A takımı, Adaspor U 20 erkek takımı ve KKTC Basketbol Federasyonu U18 karması koçu da olan Hasan Kasap yaptığı organizasyon ile Mağusa bölgesi oyuncuları ile Sırbistan’da.

Kasap ve Mağusa Ada Spor Kulübü Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol alt yapılarından 26 sporcu ile Sırbistan’da Eurolİg hocalarının himayesinde Basketbol kampına katıldı.

Kamp Sırbistan’nın başkenti Belgrad’da düzenlendi. Kampa katılan sporcular günde çift antreman gibi yorucu bir tempo ile Avrupa Basketbolu ile ilgili bilgileri yerinde görme ve yaşama imkanı buldular.

Basketbol kampı Sırbistan’ın başkenti “Kamp B.G.Sportski Center Spor” kompleksinde düzenlendi.