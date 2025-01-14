Hasan Küçük: “Dr. Fazıl Küçük’ün mirası bugün de yaşatılıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün mirasının bugün de yaşatıldığını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Hasan Küçük, O’nun Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkıları ve liderlik vasıflarını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunma konusundaki kararlılığını ve mücadelesini hatırlatan Hasan Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan ve halkımızın haklarını savunmada öncülük eden bir liderdir. O’nun mücadelesi ve bıraktığı miras, bugün de halkımız tarafından yaşatılmakta ve gelecek nesillere ilham vermektedir.”