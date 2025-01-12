Hasan Küçük: “Kıbrıs Adası, Türk dünyasının güvenlik kalesidir”

UBP Milletvekili Hasan Küçük, “Kıbrıs Adası’nın Türk dünyasının güvenlik kalesi olduğunu” söyledi.

Hasan Küçük, katıldığı bir televizyon programda gündemi değerlendirdi.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin artık Orta Doğu ve tüm dünyada çok önemli bir oyun kurucu olarak yer aldığını ifade ederek, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının da bu söylemleri destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Küçük, Kıbrıs Adası’nın sadece bölgenin değil, dünyanın merkezinde bir güvenlik kalesi olarak görüldüğünü ifade ederek, “Özellikle Türkiye'deki ve Türk Dünyası’ndaki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasal ismiyle orada konuşulması, gözlemciliği olması ve önümüzdeki süreçte inşallah daimi temsilcisi olarak yer alması, ekonomiyi de etkileyecek” dedi.

Dijitalleşme, dijital ekonomi ve teknolojinin kullanılmasının zaruri bir durum olduğunu söyleyen Küçük, gençlerin bu alanlara yönelmesinin ve üniversitelerin yazılım alanındaki bölümlerinde, ülkenin ihtiyacı olabilecek projelerde bilgi ve insan kaynağını seferber etmelerinin önemine işaret etti.

Sosyal sorunların en önemli unsurunun teknoloji ile birlikte dijital zorbalığın, akran zorbalığının yarattığı sosyal travmalar olduğuna da dikkat çeken Küçük, "Sosyal medyada çocukların yaşadığı zorbalıklarla birlikte yaşanılan sorunlar, bugün yaşanılan ve konuşulan ekonomik sorunların çok ötesindedir." dedi.