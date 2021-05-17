Hasan Nur 11. Ölüm Yıl Dönümünde Unutulmadı

Gülten Özyakup SEZGİN

HASAT MEMURLUĞU YAPTI... Hasan Nur, annesi Sabriye’yi çok küçük yaşta kaybedince, başta babası Mustafa Besim Nur (Taşçı Mustafa) olmak üzere ablaları ve ağabeyleri tarafından büyütüldü. Güzelyurt’ta manavlık yapmaya başlayan babasıyla kısa süre çalışan Nur, 1980’li yıllarda iş insanı İrfan Nadir'in sahibi olduğu Sun Set (Cypfruvex) isimli fabrikada hasat memuru olarak çalışmaya başladı.

Aslen Limasollu olup, 7 Temmuz 1960 tarihinde dünyaya gelen Hasan Nur, 1974 yılında Güzelyurt’a göç etti...

Hasan Nur, dokuz kardeşin en küçüğü.

Hasan Nur, annesi Sabriye’yi çok küçük yaşta kaybedince, başta babası Mustafa Besim Nur (Taşçı Mustafa) olmak üzere ablaları ve ağabeyleri tarafından büyütüldü.

Ablaları ve ağabeyleri okula giderken, blok taşı üretimi yapan babasının yanında vakit geçiren Nur, Barış Harekâtı sonrası 1974’te ailesiyle Limasol’dan Güzelyurt’a göç etti.

Güzelyurt’ta manavlık yapmaya başlayan babasıyla kısa süre çalışan Nur, 1980'li yıllarda iş insanı İrfan Nadir'in sahibi olduğu Sun Set (Cypfruvex) isimli fabrikada hasat memuru olarak çalışmaya başladı.

Adına tavla turnuvası düzenleniyor

Narenciye hasatçısı olan ve yıllarca restoran işletmeciliği yapan Hasan Nur, futbol ve ava meraklı biriydi.

Nur, 1989’dan 1994 yılına kadar da Bostancı’da kulüp çalıştırdı.

Bir dönem Yukarı Bostancı’da muhtarlığa adaylığını koyan Nur, bu seçimi kaybetti.

Nur’u özel kılan en önemli özelliği ise, ailesi ve çevresine yaptığı yardımlar… Dostu olsun olmasın herkese yardım elini uzatan Nur, köyde çok sevilen ve sayılan bir kişiydi.

Hasan Nur, 1980 yılında Hatice Nur ile nişanlanmış, 1981’de ise evlenmişti. Üç çocuk babası olan Nur, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 15 Mayıs 2010’da hayatını kaybetti.

Biri erkek iki torun sahibi olan Hasan Nur'un kız torunu Peri Nur, dedesini görmeye yetişemese de onu evde asılı fotoğraflardan ve adına düzenlenen turnuvalardaki pankartlardan tanıyor.

Nur’un ailesi, Hasan Nur adına her yıl tavla turnuvası düzenleyerek adını yaşatıyor.

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17/05/2021 10:47