Hasan Özerdem hayatını kaybetti

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20/04/2021

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Hasan Özerdem hayatını kaybetti

Hasan Özerdem hayatını kaybetti

Güzelyurt’un sevilen insanlarından Hasan Özerdem hayatını kaybetti. Eski TMT’ci Özerdem uzun yıllar Volkan Gazetesi’nde de köşe yazmıştı.

Hasan Özerdem’in vefatı hem sevenleri tarafından hem de yakınları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.

Özerdem’in cenazesi yarın saat 10.00’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.   

Hasan Özerdem’in vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taziye mesajı yayınladı.

Tatar’ın mesajı şöyle:

Ulusal mücadelemize TMT mensubu ve Mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan, Hasan Özerdem'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli ise Özerdem’in vefatı dolayısıyla “O zor yıllarda gerek TMT saflarında ve gerekse Mücahit saflarında Ulusal Davamıza büyük katkıları olmuş değerli dava arkadaşımız Hasan Özeredem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta değerli ailesine, sevenlerine ve tüm silah arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun” mesajını yayınladı.

 

20/04/2021 21:33
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