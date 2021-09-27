Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 3. Hafta oynanıyor

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27/09/2021

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Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 3. Hafta oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları Salı ve Çarşamba günü oynanacak. ikinci hafta maçları sonında Gelir ve Vergi Dairesi lider durumda yer aldı. Türnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. 

Son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu  ve program şöyle:

 

PUAN DURUMU

Takımlar                              O             G             B             M            A             Y             P             AV.

1.Gelir Vergi Dairesi            2              2              0              0              18           6              6             12

2.Merkezi Cezaevi              2              2              0              0              16           5              6              11

3.Devlet Hastanesi             2              2              0              0              12           8              6              4

4.Orman Dairesi                 2              1              0              1              11           12           3              -1

5.Din İşleri                          2              1              0              1              11           11           3              0

6.Telefon Dairesi                2              0              0              2              4              15           0              -11

7.Öğretmenler                    2              0              0              2              10           19           0              -9

8.KKTC Meclis                   2              0              0              2              5              11           0              -6

 

2. HAFTA SONUÇLARI

Orman Dairesi-Devlet Hastanesi: 4-6

KKTC Meclis-Din İşleri: 4-5

Telefon Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-9

Öğretmenler- Gelir Vergi Dairesi: 5-12

 

3. HAFTA PROGRAMI

28 Eylül Salı

Saat 19.00 Din İşleri Öğretmenler

Saat 20.00 Merkez Cezaevi-Devlet Hastanesi

29 Eylül Çarşamba

Saat 19.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Telefon Dairesi

Saat 20.00 KKTC Meclis-Orman Dairesi

 

27/09/2021 12:06
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TAGS: Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası
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